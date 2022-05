Pöttsching auf Aufstiegskurs nach 4:0 gegen Piringsdorf

Details Montag, 23. Mai 2022 18:21

Es darf weiterhin geträumt werden in Pöttsching! Piringsdorf konnte Pöttsching nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. An der Favoritenstellung ließ ASV Pöttsching keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Piringsdorf einen Sieg davon. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Es dauerte jedoch etwas, ehe die Pöttschinger diesmal zum ersten Mal jubeln konnten, denn man tat sich etwas schwer gegen gut organisierte Mannen aus Piringsdorf. Michal Sojka brachte dann aber doch noch den Ball zum 1:0 zugunsten von Pöttsching über die Linie (39.). Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus, denn Piringsdorf hatte keine Antwort mehr, so ging es für beide in die Kabinen.

Pöttsching mit mehr Nachdruck

In den zweiten 45 Minuten agierten die Hausherren dann etwas forscher, was sich auch sofort im Ergebnis wiederspiegeln sollte. Lukas Jagschitz war zur Stelle und markierte das 2:0 des Tabellenführers (63.),womit die Partie dann eigentlich auch entschieden war. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Sojka bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (66.). Jan Kowanz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASV Pöttsching (86.). Am Ende kam Pöttsching gegen Piringsdorf zu einem verdienten und auch klarem Sieg. Der SC Piringsdorf steht mit 16 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

"Es war nicht unser bestes Spiel, wir haben aber einfach auch die individuelle Qualität, um auch schwache Spiele zu entscheiden", so Pöttschings Erfolgscoach Markus Buchner.

Der Beste: Lukas Jagschitz (Pöttsching)

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – SC Piringsdorf, 4:0 (1:0)

86 Jan Kowanz 4:0

66 Michal Sojka 3:0

63 Lukas Jagschitz 2:0

39 Michal Sojka 1:0