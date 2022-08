Kroatisch Minihof kommt bei Raiding unter die Räder

Details Montag, 22. August 2022 12:04

Herbe Pleiten waren am Wochenende in der 1. Klasse Mitte keine Seltenheit, diesmal kam Kroatisch Minihof unter die Räder! Raiding erteilte Kroatisch Minihof eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für den ASK Raiding.

Und die Hausherren starteten von Beginn weg sensationell in dieses Spiel. Richard Nemeth trug sich in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein und es ging in dieser Tonart auch so weiter. Für das 2:0 und 3:0 war Martin Gyurasz verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (31./41.), von den Gästen war wenig zu sehen, man hatte eine gute Möglichket, diese brachte jedoch nichts ein. Der tonangebende Stil von Raiding spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Rading wie im Training

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste nicht viel zu melden. Mit dem 4:0 durch Manuel Posch schien die Partie bereits in der 57. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben und dem war auch so. Julian Gneis gelang dann sogar noch ein Doppelpack (60./86.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Mit dem Spielende fuhr Raiding einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Kroatisch Minihof klar, dass gegen den ASK Raiding heute kein Kraut gewachsen war. DerASK Raiding ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Kroatisch Minihof und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 10:6 auf dem neunten Platz. Nächster Prüfstein für Raiding ist Kobersdorf (Freitag, 19:30 Uhr). Kroatisch Minihof misst sich am selben Tag mit der zweiten Mannschaft vom ASV Draßburg KM (19:00 Uhr).

"Der Sieg ist vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen, so ehrlich muss man sein. Die drei Punkte gehen aber voll in Ordnung", so Raidings Trainer Anton Drabek.

1. Klasse Mitte: ASK Raiding – Kroatisch Minihof, 6:0 (3:0)

86 Julian Gneis 6:0

60 Julian Gneis 5:0

57 Manuel Posch 4:0

41 Martin Gyurasz 3:0

31 Martin Gyurasz 2:0

7 Richard Nemeth 1:0