Tore am laufenden Band - Nikitsch gewinnt Kroatenderby

Details Montag, 26. September 2022 18:17

Im Spiel vom SC Nikitsch gegen die SPG HRVATI gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von Nikitsch. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Beide Teams spielten mit offenen Visieren. Für das erste Tor sorgte Stefan Prikoszovich, der die Gäste in Front brachte. In der 15. Minute traf der Spieler von HRVATI ins Schwarze, doch lange durfte man sich nicht über die Führung freuen. Stefan Alexander Domnanowich traf zum 1:1 zugunsten vom SC Nikitsch (30.), ein sehenswerter Treffer. Doch wieder hielt das Ergebnis nicht lange. Aldin Husic machte in der 36. Minute das 2:1 von der SPG HRVATI perfekt. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Mate Farkas zum Ausgleich für Nikitsch. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Nikitsch mit längerem Atem

In den zweiten 45 Minuten ging das Hin und Her dann munter weiter. Milan Toth versenkte die Kugel zum 3:2 (49.), Nikitsch ging erstmals in Führung und dann legte man entscheidend nach. Farkas schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Es folgte der Anschlusstreffer für HRVATI – bereits der zweite für Husic. Nun stand es nur noch 3:4 (81.). Schließlich sprang für den SC Nikitsch aber gegen die SPG HRVATI ein Dreier heraus. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Nikitsch im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

"Der Sieg geht für mich in Ordnung, es hat einfach so gewirkt, als wollten wir den Sieg etwas mehr als der Gegner", so Nikitsch Funktionär Christian Balogh.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SPG HRVATI, 4:3 (2:2)

81 Aldin Husic 4:3

64 Mate Farkas 4:2

49 Milan Toth 3:2

45 Mate Farkas 2:2

36 Aldin Husic 1:2

30 Stefan Alexander Domnanowich 1:1

15 Stefan Prikoszovich 0:1