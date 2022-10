Mattersburger Sportverein siegt gegen HRVATI klar!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 21:50

Mit 0:4 verlor HRVATI am vergangenen Freitag deutlich gegen MSV 2020. Die Überraschung blieb aus: Gegen Mattersburger Sportverein 2020 kassierte SPG HRVATI eine deutliche Niederlage.

Das 1:0 war das Verdienst von Harvey Ortner. Er war vor 350 Zuschauern in der 13. Minute zur Stelle. Mit einem Tor Vorsprung für MSV 2020 ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.



Das 2:0 für das Heimteam stellte Ortner sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Philip Knotzer, als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (68.). Lukas Grimmer stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Mattersburger Sportverein 2020 sicher. Letztlich feierte MSV 2020 gegen HRVATI nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt Mattersburger Sportverein 2020 passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur vier Gegentoren hat MSV 2020 die beste Defensive der 1. Klasse Mitte. Mattersburger Sportverein 2020 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

SPG HRVATI belegt momentan mit 13 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Mit insgesamt 25 Zählern befindet sich MSV 2020 voll in der Spur. Die Formkurve von HRVATI dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag reist Mattersburger Sportverein 2020 zu ASK Raiding, zeitgleich empfängt SPG HRVATI UFC Neckenmarkt.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SPG HRVATI, 4:0 (1:0)

80 Lukas Grimmer 4:0

68 Philip Knotzer 3:0

49 Harvey Ortner 2:0

13 Harvey Ortner 1:0