Piringsdorf macht einen Satz nach vorne!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:04

Piringsdorf und HRVATI boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Für den Führungstreffer von SC Piringsdorf zeichnete Elischa Iby verantwortlich (20.). Christian Bendra ließ sich in der 29. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SPG HRVATI. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.



Marko Novokmet witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für HRVATI ein (60.). Jetzt erst recht, dachte sich Markus Schuneritsch, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (61.). Dass Piringsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jure Grubesic, der in der 75. Minute zur Stelle war. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.

SC Piringsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Piringsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. In der Verteidigung von SC Piringsdorf stimmt es ganz und gar nicht: 33 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Piringsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Die letzten Resultate von SC Piringsdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

SPG HRVATI nimmt mit 16 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass HRVATI nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Piringsdorf wird am kommenden Sonntag von ASK Raiding empfangen. Nächsten Mittwoch (15:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SPG HRVATI mit SC Kroatisch Geresdorf.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – SPG HRVATI, 3:2 (1:1)

75 Jure Grubesic 3:2

61 Markus Schuneritsch 2:2

60 Marko Novokmet 1:2

29 Christian Bendra 1:1

20 Elischa Iby 1:0