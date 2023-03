Nikitsch holt Dreier bei Weppersdorf

Details Samstag, 18. März 2023 15:21

Am Freitagabend gab es für den Tabellenvorletzten Weppersdorf gegen Nikitsch nichts zu holen, verlor man im Zuge der 14. Runde mit 1:3. Nach dem Hinspiel hatte sich Weppersdorf dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Grundstein gleich in Hälfte eins gelegt

Die Heimmannschaft geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Gabor Marics das schnelle 1:0 für Nikitsch erzielte. In der 33. Minute erhöhte Attlia Hajos auf 2:0 für SC Nikitsch. Kurz vor der Pause traf David Melis für ASK Weppersdorf (40.) zumindest zum Anschlusstreffer, mit dem es gleichzeitig in die Kabinen ging - 1:2 der Pausenstand. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machten die Gäste durch den Treffer von Mate Farkas (54.) aber alles klar und stellten auf 3:1. In der Schlussphase mussten dann beide Teams einen Rückschlag hinnehmen, mussten mit Gabor Marics (69.) bei den Gästen und Christian Janitsch (76.) bei den Hausherren gleich zwei Akteure frühzeitig unter die Dusche. Am Ausgang des Spiels änderte dies nichts mehr.

ASK Weppersdorf musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Weppersdorf insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, schmerzen die fünf Niederlagen am Stück zuletzt gleich noch mehr.

Nikitsch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist SC Nikitsch wieder in der Erfolgsspur.

Weppersdorf stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SC Kroatisch Geresdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SC Nikitsch SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – SC Nikitsch, 1:3 (1:2)

54 Mate Farkas 1:3

40 David Melis 1:2

33 Attlia Hajos 0:2

10 Gabor Marics 0:1

