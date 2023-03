Kaisersdorf verpasst in Draßburg zwischenzeitlich Sprung an die Tabellenspitze

Details Sonntag, 19. März 2023 14:12

Am Samstag verbuchte die Zweitvertretung von ASV Draßburg einen 2:1-Erfolg gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin, behielt der doch eher als Underdog gestartete Hausherr die Oberhand und verhindert, dass die Gäste temporär an die Tabellenspitze vorpreschen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hatte mit 3:0 gesiegt.

ASV Draßburg KM II ging in Minute neun durch die erste nennenswerte Möglichkeit in Person von Edin Harcevic in Front. Gabor Markus beförderte das Leder zum 1:1 von Kaisersdorf/Markt St. Martin in die Maschen (26.), doch wehrte die Freude auf Seiten des Tabellenzweiten nicht lange, besorgte Mate Szoeke bereits in Minute 33 die neuerliche Führung, die letztendlich auch mit dem vollen Erfolg der Heimmannschaft einherging.

Insgesamt hat ASV Draßburg II nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von Draßburg II konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Insgesamt sammelte SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin bisher neun Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Kaisersdorf/Markt St. Martin baute die makellose Serie (15 Punkte aus fünf Spielen) nicht aus und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Am Samstag muss ASV Draßburg KM II bei ASK Raiding ran, zeitgleich wird SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin von SC Nikitsch in Empfang genommen.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 2:1 (2:1)

33 Mate Szoeke 2:1

26 Gabor Markus 1:1

9 Edin Harcevic 1:0

