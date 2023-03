HRVATI schnappt sich Dreipunkter bei Raiding

Details Montag, 20. März 2023 18:08

Im Zuge der 14. Runde in der 1. Klasse Mitte ging am Sonntag das Duell des ASK Raiding mit SPG HRVATI über die Bühne - sicherten sich die Gäste dabei einen 2:1-Auswärtserfolg. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SPG HRVATI am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Entscheidung durch Domnanovich

David Grubits brachte die Gäste in der 29. Minute in Front. Raiding hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte prompt den Ausgleich (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass HRVATI in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mark Domnanovich, der in der 78. Minute zur Stelle war und den 2:1-Siegtreffer der Gäste herbeiführte.

Nun musste sich Raiding schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat HRVATI momentan auf dem Konto.

SPG HRVATI setzte sich mit diesem Sieg von ASK Raiding ab und belegt nun mit 20 Punkten den sechsten Rang, während der Gastgeber weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Während Raiding am kommenden Samstag die Reserve von ASV Draßburg KM empfängt, bekommt es HRVATI am selben Tag mit Kroatisch Minihof zu tun.

1. Klasse Mitte: ASK Raiding – SPG HRVATI, 1:2 (1:1)

78 Mark Domnanovich 1:2

35 Richard Koebanyai 1:1

29 David Grubits 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei