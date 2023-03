Spitzenreiter weiter auf Kurs: MSV 2020 biegt Loipersbach

Details Sonntag, 26. März 2023 09:35

Am Samstagnachmittag wurde Spitzenreiter MSV 2020 seiner Favoritenrolle im Zuge der 15. Runde gegen Loipersbach vollends gerecht und feierten einen deutlichen 3:0-Heimerfolg. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Souveränes Unterfangen für MSV 2020

Vor einer Kulisse von 400 Zuschauern war es Lukas Grimmer, der bereits in der 13. Spielminute das 1:0 für Mattersburger Sportverein 2020 erzielte. Dann musste Adam Kovacs vom Platz (17.), was den damit in Unterzahl agierenden Gästen natürlich keinen Gefallen tat. Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Die Beginnphase hatte sich der Gast wahrschenlich anders vorgestellt. Mit der knappen Führung von MSV 2020 pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Heimischen sukzessive den Druck und stellten durch Harvey Ortner auf 2:0. Den Schlusspunkt zugunsten des Liga-Primus besorgte Roman Hofmann in Minute 91 - 3:0 der Endstand.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Gastgeber beim Sieg gegen Sportverein Loipersbach verlassen, und auch tabellarisch sieht es für MSV 2020 weiter verheißungsvoll aus. Prunkstück von Mattersburger Sportverein 2020 ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die bisherige Spielzeit von MSV 2020 ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Hausherren verbuchten insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. MSV 2020 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SV Loipersbach führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Mattersburger Sportverein 2020 tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASK Weppersdorf an. Einen Tag später empfängt Loipersbach UFC Neckenmarkt.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – Sportverein Loipersbach, 3:0 (1:0)

91 Roman Hofmann 3:0

59 Harvey Ortner 2:0

13 Lukas Grimmer 1:0

