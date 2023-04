Liga-Hit: MSV 2020 gewinnt Topspiel gegen Kaisersdorf dank Lucky Punch

Details Sonntag, 09. April 2023 08:07

Am Samstagnachmittag stand in der 17. Runde der 1. Klasse Mitte das absolute Spitzenspiel zwischen MSV 2020 und Kaiserdorf an, standen sich damit die beiden bestplatzierten Team der Liga im direkten Duell gegenüber. Am Ende sah es zunächst nach einem Remis aus, ehe ein Lucky Punch für die Hausherren den 2:1-Heimerfolg herbeiführte und den Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Zähler anwachsen ließ. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft einen 2:0-Sieg gefeiert.

Spannung bis zum Schluss

In der ersten Halbzeit haben die Hausherren anfänglich mehr vom Spiel, können Tormöglichkeiten aber nicht in Zählbares ummünzen - torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Jonas Reitbauer machte in der 56. Minute das 1:0 von Mattersburger Sportverein 2020 perfekt - ein Treffer, der zu diesem Zeitpunkt durchaus dem Spielverlauf entsprach. Martin Sandor Ivanyi ließ den Gast an einen Punktgewinn glauben, als er in Minute 77 zum Ausgleich traf. Es folgte eine kurze Drangperiode des Tabellenzweite, ehe dann doch der Liga-Primus für den Lucky Punch sorgte: Philip Knotzer macht in Minute 89 den 2:1-Heimerfolg perfekt. Schließlich sprang für MSV 2020 gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin ein Dreier heraus, der für den Verlauf der Meisterschaft enormen Stellenwert mit sich bringen könnte.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Mattersburger Sportverein 2020 40 Zähler zu Buche. Wer MSV 2020 besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte Mattersburger Sportverein 2020.

In der Tabelle liegt SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse Mitte, allerdings fand Mattersburger Sportverein 2020 diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Insgesamt sammelte man bisher elf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt MSV 2020 bei SC Nikitsch an, während SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin einen Tag zuvor UFC Neckenmarkt empfängt.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 2:1 (0:0)

89 Philip Knotzer 2:1

77 Martin Sandor Ivanyi 1:1

56 Jonas Reitbauer 1:0

