Klare Angelegenheit: Kobersdorf geigt in Raiding auf

Details Sonntag, 09. April 2023 08:13

Am Samstagnachmittag verbuchte Kobersdorf einen ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg bei Raiding, als man sich im Zuge der 17. Runde gegenüberstand. Im Hinspiel hatte der Gast nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

Souveräner Auswärtssieg

In Minute 20 traf Kobersdorf zum ersten Mal ins Schwarze, als Jürgen Kalbacher mit dem 0:1 den Torreigen einleitete. Tobias-Bernhard Vlahovic erhöhte für Kobersdorf auf 2:0 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Richard Mark Gere, als er das 3:0 für Kobersdorf besorgte (54.). Mit dem 4:0 von Balazs Petro für Kobersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). In der Schlussphase gelang Richard Nemeth noch der Ehrentreffer für ASK Raiding (80.). Letzten Endes ging Kobersdorf im Duell mit den Gastgebern als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage behält Raiding den achten Tabellenplatz bei. ASK Raiding verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Kobersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über Raiding weiter die dritte Tabellenposition inne. Kobersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte man zehn Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Der nächste Gegner von ASK Raiding, welcher in zwei Wochen, am 22.04.2023, empfangen wird, ist Sportverein Loipersbach. Kobersdorf hat nächste Woche Kroatisch Minihof zu Gast.

1. Klasse Mitte: ASK Raiding – Kobersdorf, 1:4 (0:2)

80 Richard Nemeth 1:4

57 Balazs Petro 0:4

54 Richard Mark Gere 0:3

32 Tobias-Bernhard Vlahovic 0:2

20 Juergen Kalbacher 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei