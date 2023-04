Kroatisch Geresdorf gelingt Sieg im Kellerduell gegen Nikitsch

Details Montag, 10. April 2023 09:38

Der SC Kroatisch Geresdorf empfing den SC Nikitsch zum Meisterschaftsspiel der 17. Runde in der 1. Klasse Mitte. Die Hausherren konnten in der Rückrunde noch keinen Punkt erspielen und warten sehnsüchtig auf den ersten Dreier, um ein wenig Abstand zum Tabellenkeller zu gewinnen. Die Gäste sind auch nicht auf Rosen gebettet und würden auch Punkte dringend benötigen. In einer spannenden Partie setzten sich schlussendlich die Hausherren nach einer hervorragend gespielten zweiten Halbzeit mit 3:1 durch.

Nikitsch war tonangebend

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Nikitsch leichte Feldvorteile und kamen auch zu Torchancen. In der 17. Minute kam das Leder nach einem Corner in den Strafraum geflogen, die heimischen Abwehrspieler schaute dem Ball interessiert nach und Gabor Marics war zur Stelle und erzielte die 1:0 Führung für die Gäste. Auch die Hausherren hatten ihre Torchancen, aber Szilveszter Wertetics, Fabian Buranits und Attila Bela Erczkövi konnten diese nicht in Tore ummünzen. Somit bliebe es bis zum Pausenpfiff bei der knappen Führung der Gäste.

Die Hausherren drehten das Spiel

Die zweite Halbzeit begann optimal für die Hausherren, denn in der 46. Minute war es der Szilveszter Wertetics, der nach einem Konter den 1:1 Ausgleich erzielte. Die Heimischen blieben weiter am Drücker und sie spielten einen ansehnlichen Fußball, welcher in der 65. Minute belohnt wurde, als sich Lucas Fellinger gekonnt durchsetzte und in der Box angekommen, knallte er das Leder in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 2:1 Führung. In der Folge spielten die Hausherren nicht auf Ergebnis halten, sondern bestürmten weiterhin das Tor der Gäste und in der 81. Minute machte Szilveszter Wertetics, mit seinem zweiten Treffer den Sack endgültig zu. Mit diesem ersten Sieg im Frühjahr haben die Einheimischen mit Nikitsch die Plätze im Ranking getauscht.

Stimme zum Spiel:

Manfred Schaffer, Trainer SC Kroatisch Geresdorf:

„Das Spiel war an Spannung nicht zu übertreffen, wir lagen in der ersten Halbzeit mit 0:1 zurück, haben aber das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht und sind als verdiente Sieger vom Platz gegangen. Das waren heute essenzielle Punkte für meine Mannschaft, mit einem weiteren Sieg könnten wir die Abstiegszone verlassen.“

