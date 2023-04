Geschlossene Mannschaftsleistung: Loipersbach biegt SPG HRVATI

Details Samstag, 15. April 2023 19:34

Durch ein 2:0 holte sich Sportverein Loipersbach in der Partie gegen SPG HRVATI drei Punkte. Auf dem Papier ging SV Loipersbach als Favorit ins Spiel gegen HRVATI – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Match ging im Zuge der 18. Runde in der 1. Klasse Mitte über die Bühne. Im Hinspiel hatte SPG HRVATI nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

Souveräne Darbietung

Das 1:0 war das Verdienst von David Istvan Nemeth. Er war vor 75 Zuschauern in der 18. Minute zur Stelle, als er nach einem feinen Spielzug wunderbar ins Kreuzeck einschob. Beim knappen Vorsprung der Heimischen bleib es folglrich bis zum Pausenpfif, hatten allen voran die Hausherren noch Möglichkeiten, den Vorsprung deutlicher ausfallen zu lassen. In der 74. Minute erhöhte Abel Kulcsar auf 2:0 für Sportverein Loipersbach, sorgt er mit einem Abschluss ins lange Eck für die Vorentscheidung. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich, der angesichts des Spielverlaufes auch vollends gerecht ist.

Der Sieg über SPG HRVATI, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Loipersbach von Höherem träumen. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Loipersbach momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Sportverein Loipersbach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

HRVATI führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Loipersbach ist ASK Raiding (Samstag, 16:30 Uhr). HRVATI misst sich am selben Tag mit ASK Weppersdorf (18:00 Uhr).

1. Klasse Mitte: Sportverein Loipersbach – SPG HRVATI, 2:0 (1:0)

74 Abel Kulcsar 2:0

18 David Istvan Nemeth 1:0

