Souveräne Performance: Kobersdorf bezwingt Kroatisch Minihof

Details Sonntag, 16. April 2023 19:42

Am Sonntagnachmittag gelang Kobersdorf ein ungefährdeter 3:0-Heimspielsieg über Kroatisch Minihof im Zuge der 18. Runde in der 1. Klasse Mitte. Auf dem Papier ging Kobersdorf als Favorit ins Spiel gegen Kroatisch Minihof – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Kroatisch Minihof hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 5:4-Hinspielsieg eingefahren.

Souveräne Angelegenheit

Kobersdorf ging durch Dejan Lukic in der 29. Minute in Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Das 2:0 von Kobersdorf bejubelte Gabor Jakab (69.). Balazs Petro schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 3:0 für den Gastgeber in die Höhe und besorgte damit den Schlusspunkt in einer relativ einseitigen Partie. Ein starker Auftritt ermöglichte Kobersdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kroatisch Minihof.

Kobersdorf stabilisiert nach dem Erfolg über Kroatisch Minihof die eigene Position im Klassement. Die bisherige Spielzeit der Hausherren ist weiter von Erfolg gekrönt. Kobersdorf verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen.

Bei Kroatisch Minihof präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Mit 27 Zählern aus 17 Spielen steht Kroatisch Minihof momentan im Mittelfeld der Tabelle. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich Kobersdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Kroatisch Minihof dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für Kobersdorf ist auf heimischer Anlage die Reserve von ASV Draßburg KM (Freitag, 19:30 Uhr). Kroatisch Minihof hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 29.04.2023 gegen Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – Kroatisch Minihof, 3:0 (1:0)

83 Balazs Petro 3:0

69 Gabor Jakab 2:0

29 Dejan Lukic 1:0

