Weiter an der Spitze liegend: MSV 2020 siegt gegen Kroatisch Geresdorf

Details Freitag, 21. April 2023 23:19

Mattersburger Sportverein 2020 kam am Freitag im Rahmen der 19. Runde zu einem 3:1-Erfolg gegen SC Kroatisch Geresdorf. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Entscheidung in Durchgang zwei

Vor 250 Zuschauern war Erion Berdynaj mit der Führung zur Stelle (38.). Jetzt erst recht, dachte sich Nico Palatin, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich für die Gäste mit einem Kopfball-Treffer parat hatte (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - Remis lautete das Zwischenresultat. Philip Knotzer versenkte die Kugel zum 2:1 (49.). In der 77. Minute lenkte Philipp Palatin den Ball zugunsten von Mattersburger Sportverein 2020 ins eigene Netz und besorgte mit dem 3:1 unglücklich die Vorentscheidung. Am Schluss fuhr MSV 2020 gegen SC Kr. Geresdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Wer soll Mattersburger Sportverein 2020 noch stoppen? Die Gastgeber verbuchten gegen Kr. Geresdorf die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse Mitte weiter an. Wer MSV 2020 besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte Mattersburger Sportverein 2020. MSV 2020 sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Mit vier Siegen in Folge ist Mattersburger Sportverein 2020 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SC Kroatisch Geresdorf holte auswärts bisher nur sechs Zähler. In den letzten fünf Begegnungen holte man insgesamt nur drei Zähler.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Mattersburger Sportverein 2020 zur Reserve von ASV Draßburg KM, gleichzeitig begrüßt SC Kr. Geresdorf UFC Neckenmarkt auf heimischer Anlage.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SC Kroatisch Geresdorf, 3:1 (1:1)

77 Eigentor durch Philipp Palatin 3:1

49 Philip Knotzer 2:1

40 Nico Palatin 1:1

38 Erion Berdynaj 1:0

