SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin mit wichtigem Auswärtssieg gegen abstiegsbedrohte Piringsdorfer

Der SC Piringsdorf empfing am Sonntagnachmittag die SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der 1. Klasse Mitte. Für den Tabellenzweiten war heute ein Sieg wichtig, um nicht den Kontakt zum Tabellenführer aus Mattersburg zu verlieren und den Konkurrenten um den Aufstieg in die II. Liga Mitte, den ASK Kobersdorf auf Distanz zu halten.

Abwehrschlacht der Hausherren

Von Beginn an waren die Hausherren darauf bedacht, kein Tor zu bekommen, und sie bauten vor ihrem Strafraum ein Bollwerk auf, welches den Angreifern der Auswärtigen in der ersten Halbzeit oft vor unlösbaren Problemen stellte. Zudem waren die Angriffsversuche der Gäste nicht gut zu Ende gespielt, es fehlte oft der letzte Pass, um den Abwehrriegel zu knacken. Von Torchancen für beide Mannschaften war weit und breit nichts zu sehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Seiten mit einem torlosen Remis gewechselt wurden.

Die Gäste knacken den Abwehrriegel

In der Halbzeitpause sagte Trainer Lorant Schuller, dass seine Spieler den Ball flach halten sollten, und damit wurden sie auf einmal gefährlicher und konnten einige Torchancen lukrieren. Manuel Wiedenhofer hatte zwei Tormöglichkeiten, Gabor Markus kam zweimal an der Strafraumgrenze frei zum Schluss, Martin Zsirai vergab alleinstehend vor dem Goalie der Heimischen. In der 74. Minute war dann der Bann gebrochen, als Manuel Wiedenhofer einen Eckball in den Strafraum der Hausherren zirkelte und Martin Zsirai war mit dem Kopf zur Stelle und wuchtete das Leder in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0 Führung. Anschließend gab es weiter gute Einschussmöglichkeiten für die Auswärtigen, diese brachten aber keine Resultatsveränderung. In der 79. Minute dürfte Oliver Paar dem Schiedsrichter Alban Bekteshi ein paar nette Worte gesagt haben, danach durfte er mit der Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen. In der Nachspielzeit war es Martin Sandor Ivanyi, der nach einem Solo den 2:0 Endstand erzielte.

Stimme zum Spiel

Lorant Schuller, Trainer SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin:

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, Piringsdorf ist mit zehn Mann im 16-er gestanden und hat nur auf ein 0:0 gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Angriffe umgestellt, haben den Ball flach gehalten und sind somit zum Erfolg gekommen. Aufgrund der vielen Torchancen in der zweiten Halbzeit hätten wir höher gewinnen können und müssen.“

