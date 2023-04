Wiedenhofer-Hattrick beschert Kaisersdorf Heimdreier gegen HRVATI

Details Samstag, 29. April 2023 07:59

Kaisersdorf/Markt St. Martin setzte sich am Freitagabend im Zuge der 20. Runde gegen HRVATI mit 4:1 durch. Damit wurde SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

Comeback-Hoffnungen von kurzer Dauer

Manuel Wiedenhofer brachte Kaisersdorf/Markt St. Martin in der 20. Minute in Front. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gastgeber für sich beanspruchten. Wiedenhofer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft nur Sekunden nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße (46.). Marko Novokmet war zur Stelle und markierte das 1:2 von SPG HRVATI (63.) - damit wurden kurzzeitig Hoffnungen auf ein Comeback wach. Das 3:1 für die Heim-Elf stellte abermals Wiedenhofer sicher, er traf nur Sekunden nach dem Gegentreffer ins Gehäuse der Gäste. In der 64. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Besart Toska für den Schlusspunkt der Hausherren sorgte (93.). Zum Schluss feierte Kaisersdorf/Markt St. Martin einen verdienten dreifachen Punktgewinn gegen HRVATI.

Nach dem klaren Erfolg über SPG HRVATI festigt SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von Kaisersdorf/Markt St. Martin griffen die Räder ineinander, sodass SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

HRVATI findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Für SPG HRVATI sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Als Nächstes steht Kaisersdorf/Markt St. Martin UFC Neckenmarkt gegenüber (Montag, 17:00 Uhr). Am Samstag empfängt HRVATI SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – SPG HRVATI, 4:1 (1:0)

93 Besart Toska 4:1

64 Manuel Wiedenhofer 3:1

63 Marko Novokmet 2:1

46 Manuel Wiedenhofer 2:0

20 Manuel Wiedenhofer 1:0

