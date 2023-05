Wichtiger Heim-Erfolg: Nikitsch gewinnt gegen Piringsdorf mit 3:0

Details Samstag, 29. April 2023 22:57

Am Samstag gelang dem SC Nikitsch ein souveräner 3:0-Heimsieg über SC Piringsdorf im Zuge der 20. Runde in der 1. Klasse Mitte. Im Hinspiel war SC Piringsdorf mit 0:4 krachend untergegangen.

Vorentscheidung schon in Durchgang eins

Roland Toth trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte mit dem 1:0 für den erste Treffer des Nachmittags - die heimischen Fans durften also erstmals jubeln. Gabor Marics erhöhte den Vorsprung von SC Nikitsch nach 37 Minuten auf 2:0 und ließ damit früh von einer Vorentscheidung die Rede sein. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. In der 69. Minute legte Peter Odrobena zum 3:0 zugunsten von Nikitsch nach - zu diesem Zeitpunkt war die Partie also bereits gegessen. Am Ende blickte SC Nikitsch auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über Piringsdorf.

Nikitsch macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. SC Nikitsch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SC Piringsdorf ist man weiter im Aufwind.

Piringsdorf holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Abstiegssorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh bei SC Piringsdorf, was in den 48 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Piringsdorf eher düster. SC Piringsdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer sportlichen Krise entgegen.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,44 Gegentreffer von SC Nikitsch stehen 2,67 bei Piringsdorf gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Nächsten Montag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Nikitsch mit Mattersburger Sportverein 2020. Als Nächstes steht SC Piringsdorf SC Kroatisch Geresdorf gegenüber (Sonntag, 17:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SC Piringsdorf, 3:0 (2:0)

69 Peter Odrobena 3:0

37 Gabor Marics 2:0

26 Roland Toth 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei