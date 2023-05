Später Siegtreffer: Geresdorf gewinnt Nachtrag bei Draßburg

Details Montag, 01. Mai 2023 18:17

Am Feiertag gelang Kroatisch Geresdorf im Nachtragsspiel bei Draßburg KM II ein 2:1-Auswärtserfolg. Im Hinspiel hatte ASV Draßburg II die Gäste mit einem beeindruckenden 7:2 vom Feld gefegt.

Kr. Geresdorf ging in Minute 37 in Führung - Attila Bela Erczkoevi schoss zum 0:1 ein. Zur Pause wusste SC Kroatisch Geresdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Matej Brocic versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz der Gäste und sorgte für den Ausgleichstreffer. Dass Kr. Geresdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Szilveszter Wertetics, der in der 82. Minute zur Stelle war und den Lucky Punch erzielte. Am Ende nahm SC Kroatisch Geresdorf bei Draßburg II einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Pleite bleibt ASV Draßburg KM II in der Tabelle stabil. Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

SC Kr. Geresdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kr. Geresdorf holte auswärts bisher nur neun Zähler. Das Gast macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. Sechs Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am Samstag muss ASV Draßburg KM II vor heimischer Kulisse gegen UFC Neckenmarkt ran. Schon am Sonntag ist Kr. Geresdorf wieder gefordert, wenn man bei SC Piringsdorf gastiert.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SC Kroatisch Geresdorf, 1:2 (0:1)

82 Szilveszter Wertetics 1:2

49 Matej Brocic 1:1

37 Attila Bela Erczkoevi 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei