Heimsieg in Perfektion: Kobersdorf überrollt SV Loipersbach

Im Rahmen der 21. Runde fuhr Kobersdorf am Freitagabend mit Loipersbach Schlitten und siegte deutlich mit 5:0. Im Hinspiel hatte Loipersbach das heimische Publikum beglückt und mit 2:0 gewonnen.

Keine Zweifel am Heimsieg

Für das 1:0 und 2:0 war Balazs Petro verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (23./31.) und besorgte damit schon in Durchgang eins den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren. Mit der Führung für Kobersdorf ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 in Person von Jürgen Kalbacher schien die Partie bereits in der 51. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von Kobersdorf sorgte Dejan Lukic, der in Minute 66 zur Stelle war. Kobersdorf baute den Vorsprung in der 86. Minute aus - abermals Jürgen Kalbacher sorgte für den Schlusspunkt. Am Ende kam Kobersdorf gegen Sportverein Loipersbach zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Loipersbach festigte Kobersdorf den dritten Tabellenplatz. Kobersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Kobersdorf. Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Kobersdorf zu besiegen.

Loipersbach hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Sportverein Loipersbach momentan auf dem Konto.

Kobersdorf ist am Freitag auf Stippvisite bei ASK Weppersdorf. SV Loipersbach erwartet in zwei Wochen, am 19.05.2023, die Reserve von ASV Draßburg KM auf eigener Anlage.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – Sportverein Loipersbach, 5:0 (2:0)

86 Juergen Kalbacher 5:0

66 Dejan Lukic 4:0

51 Juergen Kalbacher 3:0

31 Balazs Petro 2:0

23 Balazs Petro 1:0

