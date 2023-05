Kroatisch Minihof beendet Negativserie mit Heimsieg über Weppersdorf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:02

Am Samstag gelang Kroatisch Minihof ein 3:1-Heimsieg über Weppersdorf im Rahmen der 21. Runde in der 1. Klasse Mitte. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Die Hausherren triumphieren

Weppersdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Gabor Rigo das schnelle 1:0 für Kroatisch Minihof erzielte. Das 1:1 von ASK Weppersdorf bejubelte Lukas Zlatarits (17.). Alex Engel brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Kroatisch Minihof über die Linie (35.). Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. Das 3:1 für Kroatisch Minihof stellte Gabor Rigo sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie und sorgte damit für die Vorentscheidung. Am Schluss gewann Kroatisch Minihof gegen Weppersdorf.

Bei Kroatisch Minihof präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Nach diesem Erfolg steht Kroatisch Minihof auf dem fünften Platz der 1. Klasse Mitte. Kroatisch Minihof verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Kroatisch Minihof noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

ASK Weppersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf zwölftem Rang hielt sich Weppersdorf in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Durch diese Niederlage fällt ASK Weppersdorf in der Tabelle auf Platz acht zurück. Wo bei Weppersdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Kroatisch Minihof auf SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, Weppersdorf spielt tags zuvor gegen Kobersdorf.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – ASK Weppersdorf, 3:1 (2:1)

83 Gabor Rigo 3:1

35 Alex Engel 2:1

17 Lukas Zlatarits 1:1

8 Gabor Rigo 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei