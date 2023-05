Ticket zum Meistertitel gebucht? MSV 2020 schlägt Schlusslicht Neckenmarkt klar

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:31

Im "Duell der Gegensätze" der 1. Klasse Mitte, Spieltag 21, standen einander am Sonntag Schlusslicht UFC Neckenmarkt und Leader MSV 2020 gegenüber - Endstand: 0:3. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. MSV 2020 hatte mit 3:0 gewonnen.

Ungefährdeter Sieg

Erion Berdynaj stellte die Weichen für den Tabellenführer auf Sieg, als er via Kopfball in Minute 28 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute der Gast die Führung (45.) aus, Tobias Stüger ließ die Vorentscheidung Einzug halten. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte MSV 2020, als man das 3:0 besorgte (81.) - Mirza Sejmenovic setzt den Schlusspunkt. Ein starker Auftritt ermöglichte Mattersburger Sportverein 2020 am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Neckenmarkt.

UFC Neckenmarkt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr das Schlusslicht bisher ein. Die Abstiegssorgen der Heimmannschaft sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Neckenmarkt im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 59 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Mitte. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und UFC Neckenmarkt hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Neckenmarkt ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für MSV 2020 52 Zähler zu Buche. An der Abwehr von Mattersburger Sportverein 2020 ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste MSV 2020 bislang hinnehmen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Mattersburger Sportverein 2020 zu besiegen.

Nach der klaren Niederlage gegen MSV 2020 ist UFC Neckenmarkt weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte.

Nächster Prüfstein für Neckenmarkt ist die Zweitvertretung von ASV Draßburg KM (Samstag, 17:30 Uhr). Mattersburger Sportverein 2020 misst sich am selben Tag mit SC Piringsdorf (18:00 Uhr).

1. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – Mattersburger Sportverein 2020, 0:3 (0:2)

81 Mirza Sejmenovic 0:3

45 Tobias Stoeger 0:2

28 Erion Berdynaj 0:1

