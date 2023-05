Klare Sache: Kroatisch Geresdorf bezwingt Piringsdorf klar

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:35

SC Kr. Geresdorf erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SC Piringsdorf am Sonntag im Rahmen der 21. Runde. Kr. Geresdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Piringsdorf einen klaren Erfolg. SC Kroatisch Geresdorf hatte SC Piringsdorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Auswärtssieg deutlichen Ausmaßes

SC Kr. Geresdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tamas Nagy traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Szilveszter Wertetics trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten und mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung den Weg in die Kabine antraten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Wertetics, als er das 3:0 für Kr. Geresdorf besorgte (78.). SC Kroatisch Geresdorf schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 4:0 in die Höhe - Attila Bela Erczkövi markierte vom Elfmeterpunkt das 0:4. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Kr. Geresdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Piringsdorf.

In der Defensive drückt der Schuh bei SC Piringsdorf, was in den 52 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der Gastgeber musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Piringsdorf insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Piringsdorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Kr. Geresdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Piringsdorf ist SC Kroatisch Geresdorf weiter im Aufwind.

SC Kr. Geresdorf setzte sich mit diesem Sieg von SC Piringsdorf ab und belegt nun mit 23 Punkten den neunten Rang, während Piringsdorf weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SC Piringsdorf auf Mattersburger Sportverein 2020, Kr. Geresdorf spielt tags darauf gegen SPG HRVATI.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – SC Kroatisch Geresdorf, 0:4 (0:2)

89 Attila Bela Erczkoevi 0:4

78 Szilveszter Wertetics 0:3

39 Szilveszter Wertetics 0:2

5 Tamas Nagy 0:1

