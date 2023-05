Höchster Sieg der Vereinsgeschichte: Draßburg II schenkt Schlusslicht Neckenmarkt 13 (!) Stück ein

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:24

Ein bombastisches Torspektakel lieferte die Reserve von ASV Draßburg KM dem heimischen Publikum. Am Ende schickte man UFC Neckenmarkt mit einer 13:0-Pleite auf den Heimweg. ASV Draßburg II war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Match war am Samstag im Zuge der 22. Runde über die Bühne gegangen. Im Hinspiel hatte Draßburg II einen 4:1-Auswärtssieg bei Neckenmarkt für sich reklamiert und sich die volle Punktzahl gesichert.

Was ein Torfestival!

ASV Draßburg KM II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dejan Cosic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Elmir Hrustanbegovic schnürte einen Doppelpack (3./18.), sodass der Gastgeber fortan mit 3:0 führte. Ante Bezer (23.) trag mit einem Kopfball die Stange, wenig später schlugen die Heimischen aber wieder zu: Mit dem 4:0 von Matej Brocic für ASV Draßburg II war das Spiel eigentlich schon entschieden (26.). ASV Draßburg KM II ließ den Vorsprung in der 29. Minute anwachsen - Raphael Federer nannte sich der Torschütze diesmal. Wenig später legten die Hausherren durch Elmir Hrustanbegovic nach (36.) - 6:0 fortan der Spielstand. Wieder nur 60 Sekunden später war Philipp Wenzl der Torschütze, der zum 7:0 einschob. Und vor dem Kabinengang stellte Elmir Hrustanbegovic den 8:0-Pausenstand sicher. Draßburg II legte in der 53. Minute zum 9:0 nach - Mate Szöko traf ins Schwarze. Das 10:0 für ASV Draßburg KM II stellte Hrustanbegovic sicher. In der 64. Minute traf er zum fünften Mal während der Partie. Für das 11:0 und 12:0 war Brocic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (64./80.). Laurin Kratochwil stellte schließlich in der 87. Minute den 13:0-Sieg für ASV Draßburg II sicher. Mit dem Schlusspfiff hatte Neckenmarkt das Martyrium überstanden und war mit 0:13 geschlagen.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Draßburg II im Tableau auf die vierte Position. Offensiv konnte ASV Draßburg KM II in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 55 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. ASV Draßburg II verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Draßburg II insgesamt nur sieben Zähler.

Mit 72 Gegentreffern hat UFC Neckenmarkt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,6 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Neckenmarkt bisher ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Neckenmarkt hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Für ASV Draßburg II steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag geht es zu Sportverein Loipersbach. UFC Neckenmarkt ist am Sonntag (17:30 Uhr) bei SC Piringsdorf zu Gast.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – UFC Neckenmarkt, 13:0 (8:0)

87 Laurin Kratochwil 13:0

80 Matej Brocic 12:0

64 Matej Brocic 11:0

64 Elmir Hrustanbegovic 10:0

53 Mate Szoeke 9:0

40 Elmir Hrustanbegovic 8:0

37 Philipp Wenzl 7:0

36 Elmir Hrustanbegovic 6:0

29 Raphael Federer 5:0

26 Matej Brocic 4:0

18 Elmir Hrustanbegovic 3:0

3 Elmir Hrustanbegovic 2:0

2 Dejan Cosic 1:0

