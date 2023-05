Leader MSV 2020 macht mit Piringsdorf kurzen Prozess

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:15

MSV 2020 erteilte Piringsdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Mattersburger Sportverein 2020 am Samstagabend im Zuge der 22. Runde. MSV 2020 hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto der Heimmannschaft gegangen.

Deutliche Angelegenheit

Für die 1:0-Führung war Philip Knotzer verantwortlich. Vor 250 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Christoph Leitgeb schnürte einen Doppelpack (36./45.), sodass Mattersburger Sportverein 2020 fortan mit 3:0 führte. Der dominante Vortrag von MSV 2020 im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Christian Frkat baute den Vorsprung von Mattersburger Sportverein 2020 in der 68. Minute aus. Der Treffer von Jonas Reitbauer in der 84. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende fuhr Mattersburger Sportverein 2020 einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte MSV 2020 bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Piringsdorf in Grund und Boden spielte.

Wer soll MSV 2020 noch stoppen? Mattersburger Sportverein 2020 verbuchte gegen Piringsdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte weiter an. Wer MSV 2020 besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte Mattersburger Sportverein 2020. MSV 2020 sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Die Abwehrprobleme von SC Piringsdorf bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff von Piringsdorf herrscht Flaute. Erst 20-mal brachte SC Piringsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Piringsdorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Piringsdorf insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Piringsdorf steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Mattersburger Sportverein 2020 mit aktuell 55 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft MSV 2020 auf SPG HRVATI, SC Piringsdorf spielt tags darauf gegen UFC Neckenmarkt.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SC Piringsdorf, 5:0 (3:0)

84 Jonas Reitbauer 5:0

68 Christian Frkat 4:0

45 Christoph Leitgeb 3:0

36 Christoph Leitgeb 2:0

27 Philip Knotzer 1:0

