Kantersieg für Nikitsch gegen Raiding

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:32

ASK Raiding blieb gegen SC Nikitsch chancenlos und kassierte eine 0:4-Klatsche im Rahmen der 22. Runde. Nikitsch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Raiding einen klaren Erfolg. ASK Raiding hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Klare Geschichte

Mate Farkas brachte SC Nikitsch nach 20 Minuten die 1:0-Führung. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten, mit den besseren für das Heimteam, bleib es vorerst bim 1:0. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Nikitsch in die Kabinen. Farkas schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Attlia Hajos brachte SC Nikitsch in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (75.). Das Heimteam baute den Vorsprung in der 83. Minute aus - Gergö Dan setzt den Schlusspunkt. Letztlich feierte Nikitsch gegen ASK Raiding nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Trotz des Sieges bleibt SC Nikitsch auf Platz sieben. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Raiding ist SC Nikitsch weiter im Aufwind.

Raiding musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASK Raiding insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Raiding taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nikitsch tritt am kommenden Samstag bei Kroatisch Minihof an, ASK Raiding empfängt am selben Tag SC Kroatisch Geresdorf.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – ASK Raiding, 4:0 (1:0)

83 Gergoe Dan 4:0

75 Attlia Hajos 3:0

65 Mate Farkas 2:0

20 Mate Farkas 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei