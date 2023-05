Novokmet-Doppelpack führt HRVATI zu Auswärtssieg bei Neckenmarkt

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:21

Für UFC Neckenmarkt gab es in der Heimpartie gegen SPG HRVATI, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Match ging am Samstag an Spieltag 24 über die Bühne. Im Hinspiel hatte SPG HRVATI nichts anbrennen lassen und war als 8:1-Sieger vom Platz gegangen.

HRVATI ringt das Tabellenschlusslicht nieder

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Marko Novokmet markierte in der ersten Minute die Führung aus einem Elfmeter. David Grubits erhöhte für HRVATI auf 2:0 (29.). Die Hintermannschaft von UFC Neckenmarkt ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Jonas Gager schoss für den Tabellenletzten in der 82. Minute das erste Tor. Mit dem 3:1 sicherte Novokmet SPG HRVATI nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). Schließlich sprang für HRVATI gegen Neckenmarkt ein Dreier heraus.

Mit 77 Gegentreffern hat UFC Neckenmarkt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur acht Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Neckenmarkt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr UFC Neckenmarkt bisher ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und man hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Insgesamt kassierte der Gastgeber nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt SPG HRVATI eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. HRVATI bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. SPG HRVATI beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für UFC Neckenmarkt ist ASK Raiding (Samstag, 17:30 Uhr). HRVATI misst sich am selben Tag mit SC Piringsdorf (18:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – SPG HRVATI, 1:3 (0:2)

89 Marko Novokmet 1:3

82 Jonas Gager 1:2

29 David Grubits 0:2

1 Marko Novokmet 0:1

