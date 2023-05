Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Draßburg KM II macht mit Piringsdorf kurzen Prozess

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:39

Die Zweitvertretung von ASV Draßburg KM feierte am Samstag im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Mitte gegen Piringsdorf einen deutlichen 7:0-Heimerfolg. Im Hinspiel hatte SC Piringsdorf nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

Raphael Federer markierte vor 70 Zuschauern die Führung für ASV Draßburg II (13.), als er straubtrocken ins lange Eck einschob. In der 33. Minute erhöhte Ante Bezer nach einem Eckball via Kopfball auf 2:0 für den Gastgeber. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss ASV Draßburg KM II einen weiteren Treffer (44.) - wieder flog den Gästen ein Korner und ein damit einhergehenden Kopfball-Treffer um die Ohren, 3:0. Die Überlegenheit von ASV Draßburg II spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 4:0 durch Mate Szöke, der ins lange Eck einschob, schien die Partie bereits in der 49. Minute mit Draßburg II einen sicheren Sieger zu haben. Elmir Hrustanbegovic baute den Vorsprung von ASV Draßburg KM II in der 62. Minute aus, der nach einem Konter ebenfalls das lange Eck anvisierte und dort vollstreckte. Adam Bence Pracser gelang ein Doppelpack (75./81.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Mit dem Spielende fuhr Draßburg II einen Kantersieg ein.

Trotz des Sieges bleibt ASV Draßburg KM II auf Platz fünf. Offensiv konnte ASV Draßburg II in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 63 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

SC Piringsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Erst 22-mal brachte SC Piringsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Piringsdorf alles andere als positiv. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Piringsdorf noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nächster Prüfstein für Draßburg II ist ASK Weppersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Piringsdorf misst sich am selben Tag mit SPG HRVATI (18:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SC Piringsdorf, 7:0 (3:0)

81 Adam Bence Pracser 7:0

75 Adam Bence Pracser 6:0

62 Elmir Hrustanbegovic 5:0

49 Mate Szoeke 4:0

44 Tobias Polz 3:0

33 Ante Bezer 2:0

13 Raphael Federer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei