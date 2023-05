Quattrick von Silvesters Wertetics: 7:2-Derbysieg von Kroatisch Geresdorf gegen Kroatisch Minihof

Details Montag, 29. Mai 2023 08:12

Am Sonntagnachmittag empfing der SC Kroatisch Geresdorf den SC Kroatisch Minihof zum Derby der 24. Runde in der 1. Klasse Mitte. Nicht nur die tabellarische Nähe, sondern auch die geografische Nähe versprach ein spannendes Match, indem beide Teams ohne Druck einen guten Fußball zeigen konnten. In der ersten Spielhälfte war die Begegnung auf des Messers Schneide, in der zweiten Spielhälfte wurden die Gäste überrannt und mit 7:2 so richtiggehend in alle Einzelteile zerlegt. Unter ihrem neuen Trainer Manfred Schaffer sind die Hausherren seit sechs Matches ungeschlagen und haben sich weit vom Tabellenkeller absetzen können.

Spannende erste Halbzeit

Es war alles angerichtet für ein gutes Derby, das Wetter passte, die Zuschauertribüne war gut gefüllt und es standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die den Offensivfußball bevorzugen. Den Torreigen eröffneten die Gäste, als ein hoher Ball in den Strafraum geflogen kam, Gabor Rigo nahm das Leder gekonnt an und lochte zur 1:0 Führung der Auswärtigen ein. Mit der Antwort ließen die Hausherren aber nicht lange warten, Nico Palatin netzte nach einer gelungenen Kombination zum 1:1 Ausgleich ein. In der 22. Minute, nach einem Outeinwurf eroberten sich die Heimischen das Leder und nach einer hohen Flanke in den Strafraum war Fabian Buranits mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 2:1 für die Gastgeber. Aber die Gäste gaben nicht auf und erzielten in der 28. Minute durch Gabor Rigo den 2:2 Ausgleich. Mit diesen Remis wurden auch die Seiten gewechselt.

Silvesters Wertetics ist nicht zu bremsen

Niemand weiß, was dem Silvesters Wertetics in das Pausengetränk beigemischt wurde, viele vermuten, dass Miraculix seine Hand im Spiel gehabt hat. Der Goalgetter der Heimischen ließ sich nicht mehr bremsen, spielte seine enorme Schnelligkeit aus, brachte die Abwehr der Auswärtigen immer wieder in Verlegenheit. Seinen ersten Treffer schoss er in der 65. Minute, als er einen Pass in die Tiefe technisch perfekt annahm und einlochte. Nun war er auf den Geschmack gekommen, nutzt er jede Gelegenheit, um sein Torekonto zu erhöhen, in der 72. Minute das 4:2, sechs Minuten später des 5:2. Den nächsten Treffer überließ er Attila Bela Erczkövi, der einen Penalty souverän verwandelte und knapp vor dem Schlusspfiff war es wieder Silvesters Wertetics, der zum 7:2 einlochte. Mit seinem vierten Treffer übernahm er auch die Führung in der Torschützenliste der 1. Klasse Mitte.

Stimme zum Spiel

Manfred Schaffer, Trainer SC Kroatisch Geresdorf:

„In der Halbzeitpause haben wir neu justiert und haben dann den Gästen gezeigt, wie man Fußball spielen muss, um zu gewinnen. Nach der taktischen Umstellung ist uns alles gelungen und wir haben die Gäste schonungslos überrannt.“

