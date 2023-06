Meister MSV 2020 gewinnt bei Kroatisch Minihof deutlich

Details Samstag, 03. Juni 2023 20:12

Am Samstagnachmittag trug der MSV 2020 im Gastspiel bei Kroatisch Minihof einen deutlichen 4:0-Auswärtserfog davon. Im Hinspiel hatte MSV 2020 Kroatisch Minihof mit einem beeindruckenden 6:0 vom Feld gefegt.

Klarer Erfolg für den Leader

Harvey Ortner brachte sein Team in der 31. Minute nach vorn, nachdem zuvor schon einige Möglichkeiten ungenutzt blieben. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Mirza Sejmenovic nach einem Stoppfehler staubtrocken das 2:0 für Mattersburger Sportverein 2020 (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Lukas Grimmer für MSV 2020 war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.) - er schoss satt ins linke untere Eck ein. Philip Knotzer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Ligaprimus mit einem feinen Schuss vom 16er (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für die Gäste. Man hatte sich gegen Kroatisch Minihof durchgesetzt.

Kroatisch Minihof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte.

Nach 23 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Mattersburger Sportverein 2020 62 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von MSV 2020 ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste.

In Fahrt ist Kroatisch Minihof aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Mattersburger Sportverein 2020 dagegen läuft es mit momentan 62 Zählern wie am Schnürchen.

Kommenden Freitag (18:45 Uhr) tritt Kroatisch Minihof bei UFC Neckenmarkt an, einen Tag später muss MSV 2020 seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Kobersdorf erledigen.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – Mattersburger Sportverein 2020, 0:4 (0:2)

90 Philip Knotzer 0:4

60 Lukas Grimmer 0:3

41 Mirza Sejmenovic 0:2

31 Harvey Ortner 0:1

