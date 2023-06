Sieben-Tore-Showakt mit besserem Ende für Kroatisch Geresdorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 20:15

Kobersdorf verlor am Samstag im Rahmen der 25. Runde in der 1. Klasse Mitte gegen SC Kroatisch Geresdorf deutlich mit 2:5. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen klaren 5:1-Erfolg gelandet.

Tore wie am Fließband

Kobersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dejan Lukic traf in der dritten Minute zur frühen Führung, indem sein herrlicher Schuss vom 16er aus der Drehung heraus via Innenstange im Tor landete. Szilveszter Wertetics nutzte die Chance für SC Kr. Geresdorf und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins lange Eck. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit einem schnellen Doppelpack (47./51.) zum 3:1 schockte Wertetics Kobersdorf und sorgte für seinen Triplepack. Es folgte der Anschlusstreffer für Kobersdorf – bereits der zweite für Lukic, dessen Abschluss vom 16er wieder dank Aluminium-Mithilfe ins Tor ging. Nun stand es nur noch 2:3 (60.). Fabian Buranits (77.) und Wertetics (85.) brachten Kr. Geresdorf mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Am Ende nahm SC Kroatisch Geresdorf bei Kobersdorf einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Pleite bleibt Kobersdorf in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Kobersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Kobersdorf bisher 15 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Kr. Geresdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigten sich die Gäste in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Kommenden Samstag muss Kobersdorf reisen. Es steht ein Gastspiel bei MSV 2020 auf dem Programm (Samstag, 17:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SC Kroatisch Geresdorf, 2:5 (1:1)

85 Szilveszter Wertetics 2:5

77 Fabian Buranits 2:4

60 Dejan Lukic 2:3

51 Szilveszter Wertetics 1:3

47 Szilveszter Wertetics 1:2

30 Szilveszter Wertetics 1:1

3 Dejan Lukic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei