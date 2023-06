Später Treffer bringt Draßburg II Dreipunkter bei Weppersdorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:49

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Weppersdorf und der Zweitvertretung von ASV Draßburg, die am Samstag im Zuge der 25. Runde mit 1:2 endete. Bereits das Hinspiel hatte ASV Draßburg KM II für sich entschieden und einen 4:0-Sieg gefeiert.

Lukas Zlatarits brachte den Gast in der 32. Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Halbzeit errang ASV Draßburg II den Ausgleich (45.) durch Philipp Püchegger. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Draßburg II markierte das 2:1 (85.) - mit seinem Doppelpack avancierte Philipp Puchegger zum Matchwinner und drehte das Match zugunsten der Gäste. Am Ende schlug ASV Draßburg KM II ASK Weppersdorf auswärts.

Weppersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und das Heimteam rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front kommt Weppersdorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 30 erzielte Treffer auf das Konto von ASK Weppersdorf gehen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sieben Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von ASK Weppersdorf alles andere als positiv.

ASV Draßburg II liegt im Klassement nun auf Rang vier. Offensiv konnte Draßburg II in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 65 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Mit 38 Punkten auf der Habenseite herrscht bei ASV Draßburg KM II eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Weppersdorf nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für ASK Weppersdorf ist auf gegnerischer Anlage SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin (Samstag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich ASV Draßburg II mit SPG HRVATI (19:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – ASV Draßburg KM II, 1:2 (1:1)

85 Philipp Puchegger 1:2

45 Philipp Puchegger 1:1

32 Lukas Zlatarits 1:0

