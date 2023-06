Raiding schenkt Neckenmarkt im Keller-Duell halbes Dutzend ein

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:01

Raiding zog Neckenmarkt das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. ASK Raiding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen UFC Neckenmarkt einen klaren Erfolg - das Ganze im Rahmen der 25. Runde am Samstagabend. Auf eigenem Platz hatte Neckenmarkt im Hinspiel ein 1:1-Remis verbucht.

Deutliche Angelegenheit für die Heimischen

Das Schlusslicht geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Richard Nemeth das schnelle 1:0 für Raiding erzielte. ASK Raiding machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Martin Gyurasz (9.). David Pazmandi beförderte das Leder zum 1:2 von UFC Neckenmarkt in die Maschen (10.) und sorgte damit in einer überaus rassigen Anfangsphase für den Anschlusstreffer. Gyurasz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (17.). Die Hintermannschaft von Neckenmarkt ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Das 4:1 für Raiding stellte Gyurasz sicher. In der 60. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Das Heimteam baute die Führung aus, indem Benjamin Posch zwei Treffer nachlegte (70./71.). Letztlich nahm UFC Neckenmarkt im Kellerduell bei ASK Raiding eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 6:1.

ASK Raiding bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Raiding endlich wieder einmal drei Punkte.

Neckenmarkt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr UFC Neckenmarkt bisher ein. Mit nur neun Treffern stellt Neckenmarkt den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und UFC Neckenmarkt hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Insgesamt kassierte man nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen ASK Raiding ist Neckenmarkt weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte.

Nächster Prüfstein für Raiding ist auf gegnerischer Anlage SC Piringsdorf (Samstag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich UFC Neckenmarkt mit Kroatisch Minihof (18:45 Uhr).

1. Klasse Mitte: ASK Raiding – UFC Neckenmarkt, 6:1 (3:1)

71 Benjamin Posch 6:1

70 Benjamin Posch 5:1

60 Martin Gyurasz 4:1

17 Martin Gyurasz 3:1

10 David Pazmandi 2:1

9 Martin Gyurasz 2:0

2 Richard Nemeth 1:0

