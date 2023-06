Furioser Doppelschlag in der Schlussphase: Piringsdorf siegt bei SPG HRVATI

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:11

SC Piringsdorf kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen SPG HRVATI. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Piringsdorf am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Später Turnaround der Gäste

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Marko Novokmet brach für HRVATI den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Dominik Schermann ließ sich in der 90. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SC Piringsdorf. Und in der Nachspielzeit hatten die Gäste gar noch den Siegtreffer im Tank: Die spielentscheidende Rolle nahm Daniel Gilschwert ein, der kurz vor knapp für den Gast zum Führungstreffer bereitstand (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Piringsdorf SPG HRVATI 2:1.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von HRVATI unteres Mittelfeld. Der Gastgeber musste sich nun zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. HRVATI überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

SC Piringsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Piringsdorf den elften Rang des Klassements. SC Piringsdorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist SPG HRVATI zur Zweitvertretung von ASV Draßburg KM, einen Tag später begrüßt Piringsdorf ASK Raiding auf heimischer Anlage.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – SC Piringsdorf, 1:2 (0:0)

93 Daniel Gilschwert 1:2

90 Dominik Schermann 1:1

66 Marko Novokmet 1:0

