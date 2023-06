Kantersieg für Draßburg II zum Saison-Kehraus gegen HRVATI

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:23

Die Reserve von ASV Draßburg KM kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug zum Saison-Finish am Freitagabend einen 8:2-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Das Heimteam wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Torfestival für Draßburg II

Die Führung von ASV Draßburg II stellte Elmir Hrustanbegovic sicher (2.) - er ließ den Blitzstart nach dem Umkurven des Gäste-Torwarts Einzug halten. SPG HRVATI geriet deutlicher in Rückstand, als Draßburg II auf 2:0 erhöhte (17.) - Mate Szöke traf mit links ins lange Eck. Gabor Jakubovics verkürzte für HRVATI später in der 30. Minute auf 1:2 - er nutzt einen haarsträubenden Schnitzer eiskalt aus. Tobias Polz (38.) und Hrustanbegovic (44.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von ASV Draßburg KM II. Das überzeugende Auftreten von ASV Draßburg II fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Hrustanbegovic schraubte das Ergebnis in der 51. Minute nach einem uneigennützigen Querpass zur Mitte mit dem 5:1 für Draßburg II in die Höhe. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Dejan Cosic schnürte einen Doppelpack (53./63.), sodass ASV Draßburg KM II fortan mit 7:1 führte. Matej Brocic vollendete zum neunten Tagestreffer in der 72. Spielminute - er schob mit dem linken Fuß überlegt aus kurzer Distanz ein. Kurz vor Ultimo war noch Clemens Horvath zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SPG HRVATI verantwortlich (81.) - ein schön anzusehender Volly. Nach abgeklärter Leistung blickte ASV Draßburg II auf einen klaren Heimerfolg über die Gäste.

Zahlen & Fakten

Draßburg II rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte ASV Draßburg KM II in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. ASV Draßburg II schoss mit 73 die meisten Tore in dieser Saison und stellte damit die beste Offensive der 1. Klasse Mitte. Das Heim-Team weist mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und neun Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich ASV Draßburg KM II sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

HRVATI steht nach allen Spielen auf Platz neun und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur acht Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SPG HRVATI eher bescheiden. Vom Glück verfolgt war HRVATI in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SPG HRVATI, 8:2 (4:1)

