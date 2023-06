Remis zwischen Nikitisch und Loipersbach zum Saison-Ultimo

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:09

SC Nikitsch und Sportverein Loipersbach trennten sich zum Saisonausklang mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Aufholjagd mit Happy End

Nikitsch ging in der elften Minute in Führung - aus der ersten ernstzunehmenden Möglichkeit resultierte dank Attila Hajos das 1:0. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne. SC Nikitsch stellte das 2:0 sicher - wieder nannte sich der Torschütze Attila Hajos (57.). Wenige Minuten später verkürzte SV Loipersbach auf 1:2 durch Marco Tschützu (77.). Als einige Zuschauer bereits Nikitsch als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Sandro Sedlatschek, der zum Ausgleich traf (90.). Gedanklich hatte SC Nikitsch den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Loipersbach am Ende noch den Teilerfolg.

Zahlen & Fakten

Nikitsch befindet sich vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Nikitsch verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Sportverein Loipersbach befindet sich mit 38 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Im gesamten Saisonverlauf holte der Gast elf Siege und fünf Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – Sportverein Loipersbach, 2:2 (1:0)

90 Sandro Sedlatschek 2:2

77 Marcel Tschuertz 2:1

57 Attila Hajos 2:0

11 Attila Hajos 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei