Meister MSV 2020 mit gelungenem Saisonausklang gegen "3. Kraft" Kobersdorf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:21

Kobersdorf verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:3 gegen den Meister Mattersburger Sportverein 2020. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: MSV 2020 wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Kobersdorf einen 1:0-Heimerfolg gegen den Tabellenführer verbucht.

Treffer nur für den MSV

Die Hausherren starteten tonangebend, fanden auch die ersten Möglichkeiten vor. Erion Berdynaj brachte Mattersburger Sportverein 2020 in der 27. Spielminute in Führung. Harvey Ortner traf zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft (32.). Mit der Führung für MSV 2020 ging es in die Halbzeitpause - schon zu diesem frühen Zeitpunkt konnte man von einer Vorentscheidung sprechen. Lukas Grimmer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Mattersburger Sportverein 2020 (77.). Am Schluss schlug MSV 2020 Kobersdorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Final facts...

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Mattersburger Sportverein 2020 die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Mitte feiern. Mit der Offensive von MSV 2020 musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 24 Spielen war Mattersburger Sportverein 2020 mit 69 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. MSV 2020 weist mit 21 Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Kobersdorf rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem dritten Tabellenplatz. Damit dürften die Gäste in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Im gesamten Saisonverlauf holte Kobersdorf 15 Siege und zwei Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – Kobersdorf, 3:0 (2:0)

77 Lukas Grimmer 3:0

32 Harvey Ortner 2:0

27 Erion Berdynaj 1:0

