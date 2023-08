Rajzinger schießt Kroatisch Minihof mit Doppelpack zum Heimsieg gegen Kobersdorf

Details Samstag, 19. August 2023 22:12

Kroatisch Minihof kam am ersten Spieltag der 1. Klasse Mitte zu einem 2:0-Sieg gegen Kobersdorf. Dabei avancierte Peter Rajzinger via Doppelpack zum Matchwinner für das Heim-Team.

Spielentscheidender Doppelschlag vor der Pause

Peter Rajzinger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten im Doppelpack für Kroatisch Minihof (33./41.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Trotz Unterzahl, wurde Botond Majoros in der 75. Minute aufgrund der zweiten gelben Karte frühzeitig vom Feld gestellt, war Kroatisch Minihof in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Kobersdorf und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Am kommenden Freitag trifft Kroatisch Minihof auf SPG HRVATI, Kobersdorf spielt tags darauf gegen die Reserve von ASV Draßburg II.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – Kobersdorf, 2:0 (2:0)

41 Peter Rajzinger 2:0

33 Peter Rajzinger 1:0

