SC Kr. Geresdorf dreht das Spiel und siegt gegen Piringsdorf

Details Sonntag, 20. August 2023 20:18

Zum Ligaauftakt kam SC Kroatisch Geresdorf gegen SC Piringsdorf zu einem 3:1 in der 1. Klasse Mitte und feiert damit einen geglückten Start in die neue Spielzeit.

Turnaround dank Doppelschlag vor der Pause

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Laszlo Bacsi sein Team in der siebten Minute, indem er aus der ersten Offensivmöglichkeit das 0:1 lancierte. Kurz vor der Pause traf Tamas Nagy für SC Kr. Geresdorf (41.). Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Szilveszter Wertetics für die Heimmannschaft zur Führung (44.) - ein Doppelschlag zum perfekten Zeitpunkt. Ein Tor auf Seiten von Kr. Geresdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. SC Kroatisch Geresdorf brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (58.) und sorgte durch Oliver Szabella für die Vorentscheidung. Nagy, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 83. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Kr. Geresdorf am Sonntag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen Piringsdorf.

SC Kr. Geresdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Einen Tag später empfängt SC Piringsdorf ASK Weppersdorf.

1. Klasse Mitte: SC Kroatisch Geresdorf – SC Piringsdorf, 3:1 (2:1)

58 Oliver Szabella 3:1

44 Szilveszter Wertetics 2:1

41 Tamas Nagy 1:1

7 Laszlo Bacsi 0:1

