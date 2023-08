Anschlusstreffer kommt zu spät: Knapper Erfolg für Piringsdorf gegen Weppersdorf

Details Samstag, 26. August 2023 22:07

ASK Weppersdorf hatte am Samstag gegen SC Piringsdorf mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Das Match ging im Zuge der 2. Runde in der 1. Klasse Mitte über die Bühne.

Piringsdorf mit dem Vollerfolg

Das 1:0 von Piringsdorf stellte Oliver Kiraly sicher (31.), der nach Möglichkeiten auf beiden Seiten für den ersten Tagestreffer und das 1:0 sorgte. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. In der 51. Minute brachte Dominik Schermann das Netz für SC Piringsdorf zum Zappeln und sorgte mit dem zweiten Streich für einen kurzzeitig komfortablen Vorsprung. Istvan Eszlatyi verkürzte für Weppersdorf später in der 61. Minute auf 1:2. Die Gäste riskierten dann mehr, aber es blieb beim knappen Resultat. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Piringsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen ASK Weppersdorf.

Am kommenden Samstag tritt Piringsdorf bei Kroatisch Minihof an, während ASK Weppersdorf einen Tag zuvor ASV Pöttsching empfängt.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – ASK Weppersdorf, 2:1 (1:0)

61 Istvan Eszlatyi 2:1

51 Dominik Schermann 2:0

31 Oliver Kiraly 1:0

