Petro weist Pöttsching früh in die Schranken

Details Freitag, 15. September 2023 22:51

Ein Tor machte den Unterschied – Kobersdorf siegte mit 2:1 gegen Pöttsching. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Führung behält an Gültigkeit

Ein Doppelpack brachte Kobersdorf in eine komfortable Position: Balazs Petro war gleich zweimal zur Stelle (6., Elfmeter/20.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Philipp Schmiedl das 1:2 für ASV Pöttsching (43.). Obwohl Kobersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Pöttsching zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1. Kurz vor Ende sah Bernd Steindl von den Gästen noch die zweite gelbe Karte und wurde frühzeitig unter die Dusche geschickt (90+2.).

Kobersdorf springt mit dem Erfolg an die zwischenzeitliche Tabellenspitze. Angesichts des noch frühen Saisonzeitpunkts wird man dieses Ereignis jedoch nicht überbewerten. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kobersdorf drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Kobersdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt ASV Pöttsching vorerst weiter den vierten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Pöttsching holte auswärts bisher nur einen Zähler.

Am nächsten Samstag (19:00 Uhr) reist Kobersdorf zu UFC Mannersdorf, tags zuvor begrüßt ASV Pöttsching SPG HRVATI vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – ASV Pöttsching, 2:1 (2:1)

43 Philipp Schmiedl 2:1

20 Balazs Petro 2:0

6 Balazs Petro 1:0

