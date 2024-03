Kantersieg für Weppersdorf: Markus schießt Piringsdorf ab

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:24

ASK Weppersdorf erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SC Piringsdorf. Weppersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Piringsdorf einen klaren Erfolg. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto von SC Piringsdorf gegangen.

Klare Angelegenheit

Gabor Markus brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Laszlo Bacsi schoss für Piringsdorf in der 23. Minute das erste Tor. Mit einem schnellen Doppelpack (36./38.) zum 3:1 schockte Markus den Gast. Mit der Führung für ASK Weppersdorf ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 von Markus für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Fatjon Krasniqi für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende kam Weppersdorf gegen SC Piringsdorf zu einem verdienten Sieg.

ASK Weppersdorf machte in der Tabelle vorerst einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Weppersdorf derzeit auf dem Konto. ASK Weppersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SC Piringsdorf momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Piringsdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Weppersdorf tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt SC Piringsdorf Kroatisch Minihof.

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – SC Piringsdorf, 5:1 (3:1)

93 Fatjon Krasniqi 5:1

60 Gabor Markus 4:1

38 Gabor Markus 3:1

36 Gabor Markus 2:1

23 Laszlo Bacsi 1:1

7 Gabor Markus 1:0

