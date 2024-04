Neun Partien ohne Niederlage: HRVATI setzt Erfolgsserie gegen ASV Draßburg II fort

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:14

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SPG HRVATI mit 2:1 gegen die "Zweier" von ASV Draßburg gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Draßburg II HRVATI mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Entscheidung in Hälfte zwei

100 Zuschauer sahen, wie Aldin Husic in der 19. Minute das 1:0 für SPG HRVATI markierte. ASV Draßburg KM II hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Marvin Zwickl den Ausgleich (22.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Das 2:1 von HRVATI stellte Mate Honyak sicher (70.). In den 90 Minuten war die Heimmannschaft im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als ASV Draßburg II und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

SPG HRVATI machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Neun Spiele ist es her, dass HRVATI zuletzt eine Niederlage kassierte.

Bei Draßburg II präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Für ASV Draßburg KM II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat SPG HRVATI momentan auf dem Konto. ASV Draßburg II verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

HRVATI stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei SC Piringsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Draßburg II Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – ASV Draßburg KM II, 2:1 (1:1)

70 Mate Honyak 2:1

22 Marvin Zwickl 1:1

19 Aldin Husic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.