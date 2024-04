Piringsdorf holt nach 0:2-Rückstand Punkt bei Kobersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:30

Jeweils einen Punkt holten Kobersdorf und SC Piringsdorf an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Piringsdorf zog sich gegen Kobersdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Kobersdorf ausgegangen.

Gäste überraschen den Favoriten nach dem Seitenwechsel

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gabor Jakab traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Peter Rajzinger die Führung des Ligaprimus aus. Zudem verzeichnete das Heimteam einen Stangenschuss. Mit der Führung für Kobersdorf ging es in die Halbzeitpause. Eigentor in der 54. Minute: Pechvogel Peter Strass beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SC Piringsdorf den 1:2-Anschluss. In der 68. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Oliver Kiraly. Alles sprach für einen Sieg von Kobersdorf, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Piringsdorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Kobersdorf 34 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung von Kobersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 31-mal zu. 14 Spiele ist es her, dass Kobersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Piringsdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Piringsdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Kobersdorf tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt Piringsdorf SPG HRVATI.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SC Piringsdorf, 2:2 (2:0)

68 Oliver Kiraly 2:2

54 Eigentor durch Peter Strass 2:1

42 Peter Rajzinger 2:0

4 Gabor Jakab 1:0

