SC Nikitsch: Csomos schießt SV Loipersbach im Alleingang ab

Details Samstag, 13. April 2024 20:04

SC Nikitsch erteilte Sportverein Loipersbach eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Nikitsch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Loipersbach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit Loipersbach seinen Sieger gefunden.

Deutliche Sache für den Gast

Dominik Adam Csomos erzielte vor 150 Zuschauern das 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Csomos schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (62.). Für das 3:0 von SC Nikitsch sorgte Martin Kovacs, der in Minute 82 zur Stelle war. Der Gast baute die Führung aus, indem Csomos zwei Treffer nachlegte (86./93.). Nikitsch überrannte Sportverein Loipersbach förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit nur elf Zählern auf der Habenseite ziert SV Loipersbach das Tabellenende der 1. Klasse Mitte. Die Offensive des Heimteams zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 16 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Im Klassement machte SC Nikitsch einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Nikitsch verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist SC Nikitsch wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Samstag reist SV Loipersbach zur Reserve von ASV Draßburg KM, zeitgleich empfängt Nikitsch SC Kroatisch Geresdorf.

1. Klasse Mitte: Sportverein Loipersbach – SC Nikitsch, 0:5 (0:1)

93 Dominik Adam Csomos 0:5

86 Dominik Adam Csomos 0:4

82 Martin Kovacs 0:3

62 Dominik Adam Csomos 0:2

18 Dominik Adam Csomos 0:1

