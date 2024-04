Tabellenführer Kobersdorf mit Kantersieg bei Verfolger ASV Pöttsching

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:27

Mit ASV Pöttsching und Kobersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams der 1. Klasse Mitte. Für Pöttsching schien Kobersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Kobersdorf beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Leader souverän und nun auf Meisterkurs

Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern war es Julian Bernhardt, der per sehenswertem Volley das 1:0 für den Tabellenprimus erzielte. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (56./57.) zum 3:0 schockte Peter Rajzinger ASV Pöttsching. Für das 4:0 von Kobersdorf sorgte Balazs Petro, der in Minute 63 zur Stelle war und die Kugel ins lange Eck bugsierte. In der Schlussphase gelang Tobias Dudjak noch der Ehrentreffer für Pöttsching (77.) mit einem Rebound aus 20 Metern. Ein starker Auftritt ermöglichte Kobersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen ASV Pöttsching.

Der Gastgeber verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. ASV Pöttsching baut die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Kobersdorf 37 Zähler zu Buche. An Kobersdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mitte. 15 Spiele ist es her, dass Kobersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Samstag tritt Pöttsching bei SPG HRVATI an, während Kobersdorf einen Tag zuvor UFC Mannersdorf empfängt.

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – Kobersdorf, 1:4 (0:1)

77 Tobias Dudjak 1:4

63 Balazs Petro 0:4

57 Peter Rajzinger 0:3

56 Peter Rajzinger 0:2

33 Julian Bernhardt 0:1

