HRVATI verliert nach zehn Spielen wieder: Heimpleite gegen Pöttsching

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:30

ASV Pöttsching gewann das Samstagsspiel gegen SPG HRVATI mit 3:1. Pöttsching erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Gäste hatten im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Früher Doppelschlag bringt Gast auf Siegerstraße

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASV Pöttsching bereits in Front. Andreas Buger markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Michael Matouschowsky den Vorsprung von Pöttsching. HRVATI schwächte sich schon früh, als Stefan Prikoszovich mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (33.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Tobias Dudjak für ASV Pöttsching war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Mate Honyak schoss die Kugel zum 1:3 für SPG HRVATI über die Linie (52.). In den 90 Minuten war Pöttsching im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als HRVATI und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Fünf Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Nur einmal ging HRVATI in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

ASV Pöttsching hat nach dem souveränen Erfolg über SPG HRVATI weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv konnte Pöttsching in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 43 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. ASV Pöttsching sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Pöttsching, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt HRVATI bei UFC Mannersdorf an, während ASV Pöttsching einen Tag zuvor SC Piringsdorf empfängt.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – ASV Pöttsching, 1:3 (0:2)

52 Mate Honyak 1:3

49 Tobias Dudjak 0:3

15 Michael Matouschowsky 0:2

5 Andreas Buger 0:1

Details

