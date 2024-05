ASV Pöttsching triumphiert mit 5:2 gegen SC Piringsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 11:23

In einem spektakulären Spiel der 18. Runde in der 1. Klasse Mitte am Freitagabend konnte sich der ASV Pöttsching mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den SC Piringsdorf durchsetzen. Die Mannschaft aus Pöttsching zeigte eine starke Leistung und behielt trotz eines späten Aufbäumens des SC Piringsdorf die Oberhand.

Ein fulminanter Start

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei der ASV Pöttsching von Beginn an klar machte, dass sie das Spiel dominieren wollten. Bereits in der 10. Minute gelang es Andreas Buger, den Führungstreffer zum 1:0 zu erzielen, was den Heimmannschaftsfans früh im Spiel Grund zum Jubeln gab. Der SC Piringsdorf versuchte, ins Spiel zu finden, wurde jedoch von einer gut organisierten Pöttschinger Mannschaft immer wieder in die Schranken gewiesen. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Florian Stefanits in der 45. Minute den Vorsprung durch einen gekonnten Treffer zum 2:0 ausbauen, was die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte.

Pöttsching baut Vorsprung aus, Piringsdorf kämpft bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste geendet hatte, mit einem Tor für den ASV Pöttsching. Marco Piller verwandelte in der 48. Minute einen Elfmeter souverän zum 3:0. Nur fünf Minuten später zeigte Andreas Buger erneut seine Klasse und erzielte das 4:0, was seinen Doppelpack perfekt machte. In der 70. Minute war es wieder Andreas Buger, der mit seinem dritten Treffer des Abends den Vorsprung auf 5:0 ausbaute und damit eine herausragende persönliche Leistung krönte. Trotz des deutlichen Rückstandes gab sich der SC Piringsdorf nicht geschlagen und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 82. Minute belohnt, als Oliver Kiraly das 5:1 erzielte. Elischa Iby fügte in der Nachspielzeit ein weiteres Tor zum 5:2 hinzu, was jedoch am Ausgang nichts mehr ändern konnte.

Der ASV Pöttsching feierte damit einen überzeugenden Heimsieg, während der SC Piringsdorf trotz einer deutlichen Niederlage eine kämpferische Leistung zeigte und in den letzten Minuten des Spiels Moral bewies.

1. Klasse Mitte: Pöttsching : Piringsdorf - 5:2 (2:0)

91 Elischa Iby 5:2

82 Oliver Kiraly 5:1

70 Andreas Buger 5:0

53 Andreas Buger 4:0

48 Marco Piller 3:0

45 Florian Stefanits 2:0

10 Andreas Buger 1:0

