ASV Pöttsching schenkt ASV Draßburg II neun (!) Treffer ein

Spielberichte

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:51

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der ASV Pöttsching in der 19. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) einen klaren 9:0 Heimsieg gegen ASV Draßburg II erzielt. Das Match, das von Beginn an von den Gastgebern dominiert wurde, zeigte eine herausragende Leistung einiger Schlüsselspieler und unterstreicht die Stärke von Pöttsching in dieser Saison.

Anfangsphase: Schnelle Führung setzt den Ton

Das Spiel begann energisch mit einem frühen Tor in der 13. Minute durch Andreas Buger, der für Pöttsching den Führungstreffer markierte. Dieses frühe Tor gab den Ton für das gesamte Spiel an, bei dem Pöttsching eine dominante Rolle einnahm. Weiter ging es mit einem weiteren Treffer von Philipp Schmiedl in der 21. Minute, der das 2:0 sicherte und den Druck auf die Gäste erhöhte. Schmiedl zeigte eine beeindruckende Leistung und war auch für das dritte Tor in der 45. Minute verantwortlich, wodurch Pöttsching mit einer soliden 3:0 Führung in die Halbzeitpause ging.

Zweite Halbzeit: Torregen führt zum Triumph

Nach der Pause ließ Pöttsching nicht nach und erweiterte die Führung weiter. Andreas Buger, der bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, trug in der 49. Minute erneut zum Score bei, indem er das 4:0 erzielte. Diesem Tor folgte kurz darauf ein weiterer Treffer von Florian Stefanits in der 55. Minute, der das 5:0 sicherstellte. Stefanits zeigte sich ebenfalls in hervorragender Form und erzielte in der 56. Minute seinen zweiten persönlichen Treffer des Abends.

Der Torhunger von Pöttsching war jedoch noch nicht gestillt. Michael Kietaibl, der als ein weiterer Schlüsselspieler des Abends hervorging, startete seinen Torreigen mit einem Treffer in der 71. Minute zum 7:0, gefolgt von einem weiteren Tor in der 74. Minute, und vollendete seinen Hattrick in der 87. Minute, was das unglaubliche 9:0 Endergebnis besiegelte. Jedes seiner Tore zeigte seine technische Finesse und seine Fähigkeit, unter Druck zu performen.

Das Spiel endete schließlich mit diesem beeindruckenden 9:0, ein Ergebnis, das die Überlegenheit und die koordinierte Teamleistung von ASV Pöttsching unterstreicht. ASV Draßburg II hingegen hatte während des gesamten Spiels Mühe, eine Antwort auf die offensive Macht der Heimmannschaft zu finden und konnte kaum Druck aufbauen.

1. Klasse Mitte: Pöttsching : Draßburg II - 9:0 (3:0)

87 Michael Kietaibl 9:0

74 Michael Kietaibl 8:0

71 Michael Kietaibl 7:0

56 Florian Stefanits 6:0

55 Florian Stefanits 5:0

49 Andreas Buger 4:0

45 Philipp Schmiedl 3:0

21 Philipp Schmiedl 2:0

13 Andreas Buger 1:0

