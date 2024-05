Leader Kobersdorf beweist gegen SC Nikitsch nötig längeren Atem

Spielberichte

Im Rahmen der 19. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) lieferten sich Kobersdorf und SC Nikitsch ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute Spannung versprach. Kobersdorf, das Heimteam, behielt letztendlich mit einem knappen 2:1 die Oberhand über die Gäste von SC Nikitsch. Das Spiel zeichnete sich durch intensive Zweikämpfe und entscheidende Momente aus, die die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem hielten.

Früher Führungstreffer und prompte Antwort

Der Start in das Match war für die Gastgeber ideal. Bereits in der 16. Minute brachte Balazs Petro Kobersdorf mit einem scharf geschossenen Tor zum 1:0 in Führung. Der Jubel im Stadion war kaum verklungen, da schlug SC Nikitsch zurück. In der 19. Minute gelang Dominik Adam Csomos der Ausgleich, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Das Tor von Csomos zeigte, dass die Gäste entschlossen waren, Punkte mitzunehmen und setzte Kobersdorf unter Druck.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte SC Nikitsch die Chance, in Führung zu gehen, jedoch wurde ein Tor von Dominik Csomos wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Entscheidung sorgte kurzzeitig für Diskussionen, jedoch blieb es beim 1:1 Halbzeitstand. Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit ihre Momente, wobei die Spannung für die zweite Hälfte entsprechend hoch war.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Die Partie blieb nach dem Seitenwechsel eng, wobei beide Mannschaften nach der entscheidenden Chance suchten. In der 65. Minute war es dann soweit: Peter Rajzinger brachte das Heimteam erneut in Führung. Sein Tor zum 2:1 ließ die Fans von Kobersdorf jubeln und setzte die Gäste unter Zugzwang.

Trotz einiger Bemühungen von SC Nikitsch, den Ausgleich zu erzielen, hielt die Verteidigung von Kobersdorf stand. Kobersdorf spielte clever und verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff erfolgreich.

Das Spiel endete mit einem verdienten 2:1-Sieg für Kobersdorf, das nun unter Umständen schon am kommenden Wochenende den Meistertitel sicherstellen kann.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf : Nikitsch - 2:1 (1:1)

65 Peter Rajzinger 2:1

19 Dominik Adam Csomos 1:1

16 Balazs Petro 1:0

Details

